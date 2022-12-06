Насколько генетика влияет на развитие ожирения: ответ врача

Генетика может влиять на развитие ожирения, когда процесс набора веса неизбежен, однако это возможно только в 5% случаев. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Александр Неймарк. По его словам, в большинстве случаев лишние килограммы связаны с неправильным образом жизни: нарушением пищевых привычек, недостаточной физической активностью и иными факторами. Он отметил, что даже избыточный вес у детей, чьи родители страдают ожирением, связан зачастую не с наследственностью, а с семейной привычкой переедать.
«Несколько исследований показывают, что ожирение у детей связано с таким же состоянием у их родителей. Дело в хромосомах, которые наследуются и участвуют в процессе формирования заболевания, но вероятность развития ожирения у детей в семьях, где родители с избыточной массой тела, повышается в большей степени из-за неправильного питания», — пояснил специалист.