Роспотребнадзор зафиксировал свиной грипп в 74 субъектах

В России продолжается прививочная кампания на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.

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Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за последнюю неделю вырос на 23,3 процента по сравнению с предыдущей неделей. Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа сделали 49,5 процента россиян (72,4 миллиона человек). Наибольший процент вакцинированных отмечен в Тыве (61,5 процента), Чечне (60,5 процента), ХМАО (60,4 процента), Тюменской области (60,1 процента) и ЯНАО (59,1 процента). Хуже всего прививаются в Мурманской области, Хакасии и Карелии.