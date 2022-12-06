Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Роспотребнадзор зафиксировал свиной грипп в 74 субъектах

Парламентская газета

В России продолжается прививочная кампания на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор зафиксировал свиной грипп в 74 субъектах
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за последнюю неделю вырос на 23,3 процента по сравнению с предыдущей неделей. Свиной грипп выявлен в 74 субъектах России.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа сделали 49,5 процента россиян (72,4 миллиона человек). Наибольший процент вакцинированных отмечен в Тыве (61,5 процента), Чечне (60,5 процента), ХМАО (60,4 процента), Тюменской области (60,1 процента) и ЯНАО (59,1 процента). Хуже всего прививаются в Мурманской области, Хакасии и Карелии.

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что свиной грипп отличается склонностью к эпидемическому распространению. Эксперт посоветовал вакцинироваться от гриппа всем желающим, но отметил, что наиболее уязвимы перед ним дети до 5 лет и люди старше 60 с хроническими заболеваниями.

Новости,Александр Горелов,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители