Малышева перечислила опасные бессимптомные заболевания

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева напомнила, что существуют опасные заболевания, которые могут протекать бессимптомно. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

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Так, одним из таких заболеваний, по словам врача, является гипертония. Она опасна тем, что может спровоцировать инсульт, при этом ярко-выраженных симптомов у нее нет. Пациенты должны регулярно проверять давление самостоятельно, так как почувствовать изменения порой сложно, уточнила эксперт.

Нет симптомов и на начальной стадии рака груди, отметила Малышева. Диагностировать недуг можно лишь в случае медобследования, добавила Елена. Поэтому, по ее словам, так важно проходить регулярную диагностику.

Ранее мы писали о том, Малышева раскрыла основную причину цирроза печени.