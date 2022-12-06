Эксперты раскрыли причины мужских неудач в постели

«Никогда не занимайтесь сексом в день ссоры, даже после того, как вы помирились. Во-первых, вы не можете быть до конца уверены, что страсти улеглись, и обиды забыты. Во-вторых, очень быстро в мозгу формируется связка "ссора — секс", и потом без предварительного конфликта вы уже не захотите вступать в интимную близость — вам будет скучно», — резюмировала врач.