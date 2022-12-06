Эксперты раскрыли причины мужских неудач в постели

Сексолог Лариса Плетнева и уролог-андролог Александр Лубенников раскрыли причины мужской потенции быстрой эвакуляции. По их словам, она, как правило, спровоцирована стрессом, депрессией и любовью к порно, сообщает «Лента.ру».
Неудачи в постели могут появиться из-за проблем с физическим или ментальным здоровьем, сообщает андролог. Сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ожирение — все это может стать причиной потенции, уточнил эксперт.
«Не стоит списывать со счетов и причины, обусловленные взаимоотношением с партнершей: степень их эмоциональной близости и удовлетворенности отношениями вне постели, соответствие темпераментов, половых конституций», — подчеркнул Лубенников.
Плетнева добавила, что встают на пути к интимной близости алкогольная и наркотическая зависимости, а также чрезмерная любовь к порно. Также снизить либидо может полученный на работе стресс, затяжная депрессия или конфликт с партнершей, отметила она.
«Никогда не занимайтесь сексом в день ссоры, даже после того, как вы помирились. Во-первых, вы не можете быть до конца уверены, что страсти улеглись, и обиды забыты. Во-вторых, очень быстро в мозгу формируется связка "ссора — секс", и потом без предварительного конфликта вы уже не захотите вступать в интимную близость — вам будет скучно», — резюмировала врач.
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