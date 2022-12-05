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1 час назад

Ортопед Зохиров рассказал, можно ли носить зимой кроссовки

Мира Маркина

Зимой обувь должна быть не только теплой, но и устойчивой к скольжению. Могут ли кроссовки конкурировать с зимними сапогами и ботинками, “Газете.Ru” рассказал травматолог-ортопед Алишер Зохиров.

Ортопед назвал главную опасность ношения кроссовок зимой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт подчеркнул, что кроссовки можно носить и зимой, если их подошва нескользящая, а внутрь обувь утеплена.

“Несмотря на то, что такие кроссовки не фиксируют голеностопный сустав, они все равно предотвращают подворот стопы”, — объяснил свою точку зрения медик.

Что общего у кроссовок и вафельницы: видео

Если человек спокойно относится к ощущению прохлады в стопах, то можно носить легкую обувь в зимние месяцы. Но все-таки ее подошва должна быть амортизирующей, более толстой, подчеркнул ортопед.

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