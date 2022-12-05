На экранах касс самообслуживания обнаружили фекальные бактерии

«Мы обнаружили несколько образцов кишечной палочки и бактерий под названием клебсиеллы на компьютерных клавиатурах. Хотя оба организма естественным образом существуют в фекалиях и кишечнике, при наличии подходящей среды они способны вызывать довольно серьёзные заболевания у людей, поэтому жизненно важно, чтобы мы мыли руки до и после еды при работе за компьютером», — отметили исследователи.