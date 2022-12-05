Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Мойте руки чаще: на экранах касс самообслуживания обнаружили фекальные бактерии

Ferra.ru

Эксперты в области здравоохранения предупреждают покупателей о необходимости регулярно мыть руки после касс самообслуживания. Исследование показало, что на их экранах есть как фекальные, так и вызывающие рвоту организмы.

На экранах касс самообслуживания обнаружили фекальные бактерии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, бактерии E.coli, вызывающие рвоту, присутствовали почти на всех поверхностях. На кассах самообслуживания также были обнаружены фекальные бактерии и микробы, вызывающие инфекции мочевыводящих путей (ИМП). На перилах эскалатора нашли возбудитель генитальных инфекций Candida albicans. Опасные бактерии есть и на компьютерных клавиатурах.

«Мы обнаружили несколько образцов кишечной палочки и бактерий под названием клебсиеллы на компьютерных клавиатурах. Хотя оба организма естественным образом существуют в фекалиях и кишечнике, при наличии подходящей среды они способны вызывать довольно серьёзные заболевания у людей, поэтому жизненно важно, чтобы мы мыли руки до и после еды при работе за компьютером», — отметили исследователи.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители