Офтальмолог объяснила, зачем защищать глаза в мороз

Чтобы морозная погода не повлияла на состояние глаз, важно защитить их от холода. Как это сделать, News.ru рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

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В холодную погоду от мороза и ветра глаза часто слезятся. Если вы сталкиваетесь с такой реакцией органа зрения, пользуйтесь перед выходом на улицу противоаллергическими каплями, советует врач. Когда на улице солнечно, не стесняйтесь и носите солнцезащитные очки. Даже если на улице не лето.

“Ультрафиолетовые лучи повреждают глазную поверхность, поэтому в яркие солнечные дни лучше пользоваться солнцезащитными очками”, — объясняет медик.

Зимой может появиться синдром сухого глаза из-за травматизации наружной эпителиальной стенки. Если вы чувствуете, что слизистая иссушена, врач рекомендует приобрести увлажняющие капли.

Также собеседник портала призвала отказаться от контактных линз в сильные морозы, потому что они могут повредить слизистую. А в ранку легко проникают инфекции и вирусы.