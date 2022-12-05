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1 час назад

Врач Доронин перечислил признаки расстройства пищевого поведения

Мира Маркина

Расстройствами пищевого поведения, а именно компульсивными перееданиями, страдают от 0,6% до 2,3% людей в мире. Какие признаки укажут на наличие проблемы, в своем Telegram-канале рассказал онколог Леонид Доронин.

Перечислены первые признаки расстройства пищевого поведения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если человек ест быстро, теряет контроль над количеством съеденного, а после приема пищи ругает себя за несдержанность – так выглядит поведение компульсивного едока. Также отмечает врач, при наличии этого расстройства людям свойственно поглощать еду без чувства голода.

Раскрыты опасные болезни, на которые указывает голод

Расстройство пищевого поведения важно выявить как можно скорее, подчеркнул врач. В противном случае в запущенном состоянии оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем – ожирению, диабету II типа, гиперхолестеринемии.

“Так что если заметили за собой или за знакомыми что-то похожее, имейте в виду: что-то не в порядке”, — предупредил Доронин.

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