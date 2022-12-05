Перечислены первые признаки расстройства пищевого поведения

Расстройствами пищевого поведения, а именно компульсивными перееданиями, страдают от 0,6% до 2,3% людей в мире. Какие признаки укажут на наличие проблемы, в своем Telegram-канале рассказал онколог Леонид Доронин.

Если человек ест быстро, теряет контроль над количеством съеденного, а после приема пищи ругает себя за несдержанность – так выглядит поведение компульсивного едока. Также отмечает врач, при наличии этого расстройства людям свойственно поглощать еду без чувства голода.

Расстройство пищевого поведения важно выявить как можно скорее, подчеркнул врач. В противном случае в запущенном состоянии оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем – ожирению, диабету II типа, гиперхолестеринемии.

“Так что если заметили за собой или за знакомыми что-то похожее, имейте в виду: что-то не в порядке”, — предупредил Доронин.