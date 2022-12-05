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38 минут назад

Стало ясно, как массаж определенных точек влияет на боль

Мира Маркина

Наверняка вы не раз обращали внимание на то, что если при головной боли немного помассировать виски или при ударе локтем активно "потереть" его, болевые ощущения немного отступают. Ученые из Института исследований мозга Макговерна Массачусетского технологического института проанализировали эту тему и разобрались, почему такое происходит. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Стало ясно, как массаж определенных точек влияет на боль
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты провели исследование на мышах, сосредоточившись на том, какие вибрации происходят во время шевеления усов грызунов, и как этот процесс активизирует сенсорные рецепторы на мордочке мыши, после чего отправляет реакцию в мозг в виде вибротактильных сигналов. Так же это происходит и с человеком, когда он резко сжимает руку, например, от прикосновения к чему-то горячему.

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Благодаря этим наблюдениям ученым удалось заключить, что в соматосенсорной коре головного мозга, где обрабатываются импульсы, вызванные прикосновением и болью, происходят сигнальные изменения, которые, судя по всему, и являются объяснением такого эффекта. А то, как влияет вибрация мышиных усов на передачу сигналов о боли, зависит лишь от схемы обработки прикосновений. Схемы, которая отправляет тактильную информацию в ту самую соматосенсорную кору из таламуса. Если же этот путь "перекрыть", по мнению ученых, вибрация никак не сможет повлиять на реакцию живого существа на стимулы боли.

Ранее "Рамблер" рассказывал, когда возникают нейропатические боли.

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