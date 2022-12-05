Пациентка отключила соседку по палате от ИВЛ из-за шума

В немецком городе Мангейм 72-летняя пациентка отключила 79-летнюю соседку по палате от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за раздражающего шума. Об этом сообщает The Guardian.

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Инцидент произошел 29 ноября. После первой попытки отключить аппарат персонал больницы объяснил женщине, что эта машина жизненно необходима ее соседке. Несмотря на это, спустя несколько часов она снова ее отключила.