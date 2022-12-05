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1 час назад

Пациентка отключила соседку по палате от ИВЛ из-за шума

Lenta.ru

В немецком городе Мангейм 72-летняя пациентка отключила 79-летнюю соседку по палате от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за раздражающего шума. Об этом сообщает The Guardian.

Пациентка отключила соседку по палате от ИВЛ из-за шума
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел 29 ноября. После первой попытки отключить аппарат персонал больницы объяснил женщине, что эта машина жизненно необходима ее соседке. Несмотря на это, спустя несколько часов она снова ее отключила.

Врачам удалось реанимировать пострадавшую и стабилизировать ее состояние. Женщину, отключившую аппарат ИВЛ, арестовали по подозрению в попытке непредумышленного убийства и отправили в тюрьму.

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