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1 час назад

Онколог Зверева перечислила симптомы рака глаз

Мира Маркина

Врач-онколог Дарья Зверева перечислила симптомы, которые могут указывать на развитие онкологических заболеваний глаз. Ее слова передает издание "Известия".

Онколог перечислила симптомы рака глаз
Фото: UnsplashUnsplash

Зверева рассказала, что долгое время незаживающие язвы, уплотнения, сухость кожи, появление корочек и узелков в области глаз может свидетельствовать о развитие опухоли. Хоть подобный вид рака, по словам эксперта, и является довольно редким явлением, игнорировать симптомы не стоит.

Злокачественными новообразованиями глаз могут стать в том числе и меланомы роговицы, конъюнктивы, кожи и прочее. К тому же опасность для органов зрения представляют и метастазы, распространившиеся на глаза от других видов онкологии.

Три вопроса доктору о глаукоме

«Меланома кожи обычно проявляется в виде коричневого бугристого уплотнения с нечеткими границами. Это образование может изъязвляться и кровоточить. Если речь идет о меланоме конъюнктивы и роговицы, то при лечении такой опухоли недостаточно только врача-онколога, к терапии должен подключаться еще офтальмолог», — уточнила Зверева.

Врач призвала в качестве профилактики посещать врача-офтальмолога не реже одного раза в год.

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