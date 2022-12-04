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1 час назад

Nutritional Neuroscience: яйца улучшают здоровье мозга

Катя Кобышева

Ученые выяснили, как сказывается на состоянии здоровья мозга регулярное употребление куриных яиц. Результаты исследования публикует издание Nutritional Neuroscience.

Nutritional Neuroscience: яйца улучшают здоровье мозга
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи обнаружили, что белок NWT-03, который содержится в яйцах, способен влиять на когнитивные функции мозга. Благодаря этому белку увеличивается скорость реакции человека на сигналы, которые поступают.

«Гидролизат белка NWT-03 обладает способностью улучшать когнитивные функции, относящиеся к группе исполнительных. Исполнительные функции помимо прочего отвечают за саморегуляцию, креативность, продолжительность концентрации внимания, логику и умственную гибкость», — отметила диетолог Киран Кэмпбелл.

Кроме полезного белка, куриные яйца богаты и другими необходимыми веществами, благотворно влияющими на здоровье человека. Например, холин, лютеин и зеаксантин.

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