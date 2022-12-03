Доктор Мясников призвал россиян полюбить холод

Полюбить холод призвал россиян в новом выпуске программы «О самом главном» известный врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, холод — это необходимый элемент закаливания «и никуда от этого не деться».

Фото: Мослента Мослента

«Днем нормальной для помещения считается температура плюс 18, ночью же оптимальными для сна являются 13-14 градусов. Холодно — накройтесь одеялом. Главное, чтобы голова была открыта и дышала ночью», — заявил Мясников.

По его словам, если все время надевать на себя колоссальное количество одежды и включать обогреватель, можно добиться только снижения адаптационных механизмов.

«В итоге вам будет холодно и при 20 градусах, а при 19 градусах уже достанете пуховик», — заметил врач.

Мясников отметил, что на холоде важно двигаться. Можно надеть один слой одежды и несколько километров при минус 40 пройти, останавливаться не надо. Движение согревает, объяснил он.

«Важно помнить, что холод полезен. Он нормализует сон, способствует ускорению обмена веществ, замедляет старение кожи, нормализует выработку гормонов счастья, укрепляет иммунитет. Полюбите холод», — призвал доктор.