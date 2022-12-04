На здоровье кишечника влияют специи и арахис

Кишечную микрофлору можно улучшить поеданием арахиса и добавляя в еду определенные специи.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Специалисты из Пенсильванского университета утверждают, что на работу кишечника влияют арахис и специи, передает издание Clinical Nutrition.

Установлено, что те люди, кто перекусывал арахисом, имели больше бактерий, связанных со здоровым метаболизмом и иммунитетом. Достаточно употреблять суточную норму в 28,35 граммов арахиса, чтобы привести в порядок микрофлору кишечника.

Также на количество полезных бактерий в кишечнике влияют травы и специи. Всего одной чайной ложки специй хватает, чтобы бактерии повысили свое количество до нужной нормы.