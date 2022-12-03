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2 часа назад

Проблемы со сном могут спровоцировать развитие диабета

runews24.ru

О том, что беспокойный сон может спровоцировать риск развития диабета, выяснили ученые из Университета Южной Австралии.

Проблемы со сном могут спровоцировать развитие диабета
Фото: runews24.rurunews24.ru

В исследовании участвовали более 1 000 австралийцев, средний возраст которых составил 44,8 года. Ученые изучили основные характеристики сна, среди которых проблемы со сном, его продолжительность и ее изменение изо дня в день.

Зачастую люди, которые имеют проблемы со сном, имели более высокий индекс массы тела, повышенный холестерин и воспаления в крови.

Ученые призывают думать о сне в целом, а не только об одном его аспекте.

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