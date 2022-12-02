Названа процедура, помогающая не потеть

От обильного потоотделения можно избавиться, прибегнув к косметологической процедуре, заявила врач-дерматолог, косметолог Алтана Базылева. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

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Тем, кому портит жизнь излишнее потоотделение, эксперт посоветовала обратить внимание на уколы ботулотоксина. По словам специалиста, эта процедура поможет уменьшить потоотделение в некоторых областях.