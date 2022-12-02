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1 час назад

Дерматолог Базылева назвала процедуру, помогающую избавиться от потоотделения

Мария Кимакович

От обильного потоотделения можно избавиться, прибегнув к косметологической процедуре, заявила врач-дерматолог, косметолог Алтана Базылева. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Названа процедура, помогающая не потеть
Фото: unsplashunsplash

Тем, кому портит жизнь излишнее потоотделение, эксперт посоветовала обратить внимание на уколы ботулотоксина. По словам специалиста, эта процедура поможет уменьшить потоотделение в некоторых областях.

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Прибегнув к уколам ботулотоксина, пациенты могут избавиться от проблемы на срок от шести до девяти месяцев. Препарат снижает активность потовых желез в обработанной области, объяснила Базылева.

Ранее диетолог предупредила о риске "рикошетного" набора веса после строгих диет.

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