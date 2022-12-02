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1 час назад

Врач Семенчук перечислил признаки разрыва селезенки

Мария Кимакович

Эксперт, врач УЗД Дмитрий Семенчук, отметил в беседе с News.ru, что разрыв селезенки — это очень серьезная травма, и назвал симптомы, которые могут на нее указать.

Перечислены признаки разрыва селезенки
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

По словам специалиста, разрыв селезенки проявляется весьма ощутимо: человека начинают беспокоить сильные боли в левом подреберье, тошнота, теряется ориентация в пространстве, а кожные покровы приобретают бледные оттенок.

Если есть подозрение, что травма произошла, необходимо как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи, а пострадавшему до ее приезда обеспечить полный покой, положив его на спину.

Уролог рассказал о привычках, опасных для почек

Двигаться пациенту не рекомендуется, поскольку любое движение может усилить внутреннее кровотечение. Под грудиной с левой стороны пострадавшему необходимо надавить кулаком и остаться в таком положении до приезда специалистов.

Также Семенчук отметил, что чаще всего разрыв селезенки происходит из-за падений или серьезных ушибов.

Ранее невролог раскрыл неочевидную причину головной боли.

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