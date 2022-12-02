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1 час назад

Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола

Вечерняя Москва

Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль на бортах лайнеров из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила всем перевозчикам инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на данное заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые необходимо было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения болезни.

Авиакомпании усилят контроль из-за вспышки лихорадки Эбола
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Отмечается, что это острое тяжелое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом.

В Роспотребнадзоре усилили действующие противоэпидемические меры, так как лихорадка Эбола вышла за территорию, где обычно распространялась. Так, в Великобритании обнаружили предполагаемый случай инфекции — у пациента по приезду из Африки развились ранние клинические симптомы, которые не исключают заражение этим вирусом.

Дополнительные меры направлены на то, чтобы не допустить завоза Эболы в страну и вовремя обнаруживать инфицированных, пояснили в службе, передают «Известия».

Новости,Роспотребнадзор,
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