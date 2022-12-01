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3 часа назад

Названы 10 продуктов, способных защитить от онкологии

РИА "ФедералПресс"

Ведущий специалист, онколог-маммолог клиники «Будь Здоров» Анастасия Сидорова назвала продукты, которые способны защитить от онкологии. В список попали разные сорта капусты.

Названы 10 продуктов, способных защитить от онкологии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская капусты могут защитить от рака. Они ценятся из-за высокого уровня антиоксидантов, содержания изотиоцианата, в экспериментах показавшего активность против раковых клеток. При этом на здоровые клетки тела он не влияет», – пояснила специалист.

По ее словам, также следует употреблять темно-зеленые листовые овощи. Это руккола, базилик, шпинат, которые содержат каротиноиды и хлорофилл, и помогают в связывании и выведении свободнорадикальных соединений.

Анастасия Сидорова отметила, что в список попали и разные сорта винограда, способные предотвратить повреждение клеток ДНК. Помимо этого, защититься от онкологии помогут цельное зерно, зеленый чай, помидоры, черника, льняное семя, морские водоросли и цитрусовые, передает издание «Доктор питер».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, доктор Елена Малышева назвала завтрак, который спасет от онкологии. Выяснилось, что это яйцо пашот.

Новости,Елена Малышева,
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