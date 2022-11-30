Женщине удалили половину почки после массажа для похудения

Жительнице Китая потребовалась срочная операция по удалению половины почки после сеанса массажа для похудения, пишет Oddity Central.

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В середине сеанса китаянка почувствовала резкую сильную боль в области поясницы, но массажистка ответила, что это просто жир уходит из ее тела. Такое объяснение успокоило клиентку, и она разрешила продолжить массаж. Когда женщина вернулась домой, у нее началась рвота и диарея.

Китаянку в полусознательном состоянии доставили в больницу, где ей провели обследование. Сканирование показало, что на почке пациентки образовалась доброкачественная опухоль. Специалисты пришли к выводу, что, судя по размеру новообразования, оно бы не беспокоило женщину, если бы не массаж.

По-видимому, массажистка выполняла свою работу слишком грубо, поэтому нарост разорвался, вызвав массивное кровотечение. Доктора прооперировали китаянку, удалив опухоль и половину почки.