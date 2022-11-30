Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
2 часа назад

Женщине удалили половину почки после массажа для похудения

Газета.Ru

Жительнице Китая потребовалась срочная операция по удалению половины почки после сеанса массажа для похудения, пишет Oddity Central.

Женщине удалили половину почки после массажа для похудения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В середине сеанса китаянка почувствовала резкую сильную боль в области поясницы, но массажистка ответила, что это просто жир уходит из ее тела. Такое объяснение успокоило клиентку, и она разрешила продолжить массаж. Когда женщина вернулась домой, у нее началась рвота и диарея.

Китаянку в полусознательном состоянии доставили в больницу, где ей провели обследование. Сканирование показало, что на почке пациентки образовалась доброкачественная опухоль. Специалисты пришли к выводу, что, судя по размеру новообразования, оно бы не беспокоило женщину, если бы не массаж.

По-видимому, массажистка выполняла свою работу слишком грубо, поэтому нарост разорвался, вызвав массивное кровотечение. Доктора прооперировали китаянку, удалив опухоль и половину почки.

Ранее стало известно, что полицейские в Индии расследуют дело женщины, у которой во время операции украли почки.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители