Эндокринолог рассказала о "женском" заболевании у мужчин

Доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что некоторые мужчины рискуют столкнуться с "женской" болезнью гинекомастией — увеличением грудных желез. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Наиболее этой болезни подвержены мужчины с лишним весом. Чем больше масса тела и возраст, тем выше риск заболевания. Грудь может увеличиваться как из-за жировых тканей, так и из-за разрастания желез. Как отметила эксперт, встречаются также и смешанные варианты.

Главная опасность гинекомастии заключается в том, что из-за увеличения груди у мужчин может появиться рак молочных желез. Если у человека были родственницы с подобным диагнозом, то этот риск возрастает. Такое заболевание крайне редко появляется у мужчин, поэтому замечают его не сразу — часто мужчинам ставят этот диагноз достаточно поздно.