Раскрыты отличительные признаки деменции

Психотерапевт и психолог Алексей Вилков рассказал, какие симптомы появляются у людей на каждый стадии болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Вилков отметил, что болезнь прогрессирует постепенно. В это время человек теряет навыки, которые он приобрел на протяжении жизни.

На первой стадии деменции пациента преследует забывчивость и трудность в получении информации. Однако это — не единственные симптомы. На первую стадию деменции указывает то, что новые события человек вспоминает с трудом, а то, что произошло давно, остается у него в памяти.

На второй стадии человек может не узнавать близких людей и не может обслуживать себя самостоятельно. В этот момент опасно оставлять его одного, так как он может забыть выключить газ или другие предметы.

На последней стадии пациент полностью утрачивает свои навыки. Однако во время течения болезни пациент не понимает, что он болен и даже на последней стадии может чувствовать себя здоровым.

Ранее сообщалось, что невролог назвала симптомы развития деменции.