Женщина проглотила исцеляющий чудо-камень и попала в больницу

Страдавшая от кашля жительница вьетнамской провинции Бакзянг проглотила купленный у мошенников «чудодейственный» камень, который якобы должен был стать панацеей и исцелить от всех болезней, и попала в больницу. Об этом сообщает VN Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

70-летняя женщина в течение длительного времени страдала от кашля. Чтобы излечиться от недуга, пенсионерка приобрела чудо-камень, который, как заявляли продавцы, должен был вылечить любую болезнь. Согласно рекламе, для излечения достаточно было держать товар во рту.

Следуя инструкции, женщина положила камень в рот, пошла спать и случайно проглотила его. Проснувшись, она ощутила сильную боль в горле и запаниковала. Родственники отвезли ее в больницу.

В медицинском учреждении пациентке сделали рентгеновский снимок, на котором был виден застрявший в пищеводе объект размером около двух сантиметров. В ходе операции хирурги при помощи эндоскопа извлекли камень. Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.