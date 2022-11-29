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57 минут назад

Женщина проглотила исцеляющий от всех болезней чудо-камень и попала в больницу

Lenta.ru

Страдавшая от кашля жительница вьетнамской провинции Бакзянг проглотила купленный у мошенников «чудодейственный» камень, который якобы должен был стать панацеей и исцелить от всех болезней, и попала в больницу. Об этом сообщает VN Express.

Женщина проглотила исцеляющий чудо-камень и попала в больницу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

70-летняя женщина в течение длительного времени страдала от кашля. Чтобы излечиться от недуга, пенсионерка приобрела чудо-камень, который, как заявляли продавцы, должен был вылечить любую болезнь. Согласно рекламе, для излечения достаточно было держать товар во рту.

Следуя инструкции, женщина положила камень в рот, пошла спать и случайно проглотила его. Проснувшись, она ощутила сильную боль в горле и запаниковала. Родственники отвезли ее в больницу.

В медицинском учреждении пациентке сделали рентгеновский снимок, на котором был виден застрявший в пищеводе объект размером около двух сантиметров. В ходе операции хирурги при помощи эндоскопа извлекли камень. Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.

Врачи призвали людей не доверять медицинским продуктам сомнительного происхождения, которые продаются в интернете. При случайном проглатывании посторонних предметов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться извлечь их самостоятельно в домашних условиях.

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