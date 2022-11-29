Хирург заявил о смертельной опасности пожелтения кожи и белков глаз

Механическая желтуха и рак печени имеют схожие симптомы. Среди них пожелтение кожи и белков глаз. Об этом заявил хирург «СМ-Клиники» Ильдус Мухаметов в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, механическая желтуха зачастую проявляется

в виде общего недомогания, усталости, болей в правом подреберье и изменения цвета кожи и белков глаз. И хотя эта болезнь считается младенческой, взрослые тоже могут от нее пострадать, уточнил эксперт.

Если пожелтение кожи и белков глаз сопровождается потемнением мочи, кожным зудом, снижением артериального давления, тошнотой и рвотой, повышением температуры тела, привкусом горечи во рту и светлым калом, это может свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли, добавил специалист. Причем вероятнее всего, по словам врача, при таких проявлениях у человека будет диагностирована уже III-IV стадии рака.

«Однако давать прогнозы в случае с механической желтухой как проявлением рака врачи не берутся. Поскольку речь идет о поздних стадиях болезни, то лишь в исключительных ситуациях получается достичь ремиссии», — резюмировал доктор.

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