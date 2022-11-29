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1 час назад

Терапевт Елена Малышева раскрыла препятствующий развитию рака вид завтрака

Катерина Саломе

С каждым годом количество россиян с онкологическими заболеваниями растет. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, рассказали, какой вид завтрака препятствует развитию этого недуга.

Малышева раскрыла препятствующий развитию рака вид завтрака
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалисты советуют регулярно употреблять яйца пашот. По их словам, наилучшим методом приготовления является варка в воде при температуре ниже 100°C. В таком случае, уточнили эксперты, удается сохранить входящий в состав продукта селен, который необходим для противораковой защиты организма.

4 "тихих" симптома рака яичников

«В нашем организме ежедневно образуются раковые клетки, потом они формируют опухоль, и если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело борется», — заявила доктор.

Ранее мы писали про то, что ученые создали радиоактивный гель для лечения рака.

Новости,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
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