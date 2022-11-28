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1 час назад

Ученые заявили, что некоторые грибы могут спровоцировать легочные инфекции

Волгоградская правдаиещё 1

Почвенные грибы способны вызвать инфекции легких.

Ученые заявили, что некоторые грибы могут спровоцировать легочные инфекции
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Американские ученые в издании SCITECHDAILY заявили, что почвенные грибы могут спровоцировать у человека инфекции легких, распространение которых за последние годы только растет.

Так, ученые назвали три вида грибов, которые провоцируют болезни легких – Histoplasma (красный), Blastomyces (синий) и Coccidioides (зеленый). После вдыхания спор этих грибов у человека начинается заражение грибковыми инфекциями в легких.

Эти споры способны переноситься по воздуху, из-за чего и попадают в легкие в процессе вдыхания.

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