Ученые заявили, что некоторые грибы могут спровоцировать легочные инфекции

Почвенные грибы способны вызвать инфекции легких.

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Американские ученые в издании SCITECHDAILY заявили, что почвенные грибы могут спровоцировать у человека инфекции легких, распространение которых за последние годы только растет.

Так, ученые назвали три вида грибов, которые провоцируют болезни легких – Histoplasma (красный), Blastomyces (синий) и Coccidioides (зеленый). После вдыхания спор этих грибов у человека начинается заражение грибковыми инфекциями в легких.