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20 минут назад

Названы четыре симптома, указывающие на закупорку артерий холестерином

Слово и Дело

Высокий уровень холестерина — одна из причин появления бляшек в артериях. Развитие недуга можно определить по характерным симптомам.

Названы четыре симптома, указывающие на закупорку артерий холестерином
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На проблемы со здоровьем могут указывать четыре признака. Например, если у человека наблюдается слабость, усталость, тяжесть или онемение в ногах, передает LIVE24.

Примечательно, что в таком случае боль проявляется только во время ходьбы или физических упражнений. После нескольких минут отдыха дискомфорт исчезает. При подобных симптомах рекомендовали обратиться к врачу.

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