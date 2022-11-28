Названы четыре симптома, указывающие на закупорку артерий холестерином

Высокий уровень холестерина — одна из причин появления бляшек в артериях. Развитие недуга можно определить по характерным симптомам.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На проблемы со здоровьем могут указывать четыре признака. Например, если у человека наблюдается слабость, усталость, тяжесть или онемение в ногах, передает LIVE24.