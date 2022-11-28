Уролог развеял популярный миф об импотенции

Импотенция является отдельным заболеванием, и простатит ее спровоцировать не может, заверил врач-уролог, кандидат медицинских наук Павел Королев. Популярный миф он развеял в беседе с «Газетой.Ru».

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Королев сообщил, что заблуждение о связи простатита и полового бессилия считается одним из самых распространенных, однако к реальности не имеет никакого отношения. Врач подчеркнул, что это два разных заболевания. Эректильная дисфункция может начаться у пациентов с воспалением предстательной железы, в том числе и хроническим. Но в данном случае, по его словам, «после» не значит «вследствие».

В то же время, как отметил Королев, этот расхожий миф крайне опасен. Часто мужчины, заподозрив у себя болезни предстательной железы из-за снижения потенции, не идут к врачу, а самостоятельно назначают себе анализ на онкомаркеры. Более того, некоторые пытаются интерпретировать результаты анализов при помощи интернета и даже назначить себе лечение на их основании, что очень опасно для здоровья.

«Такой анализ неспецифичен, можно неправильно его взять, неправильно сдать, и будут ложноположительные результаты. (…) Его должен назначить именно уролог после осмотра пациента, объяснить, как правильно сдать, потому что есть много особенностей», — предостерег врач.