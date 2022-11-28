Найдена связь между использованием вейпа и кариесом

«У людей, которые курят вейпы, чаще развивается «кариес зубов», который в серьезных случаях может потребовать удаления зубов», – сообщает Тать яна Захарова.

Отмечается, что одной из причин образования кариеса является жидкость, которую вдыхают во время испарения при нагреве. Она оседает на зубах и портит их. Еще одна причина – образование сухости во рту во время использования вейпов. Это способствует размножению вызывающих кариес бактерий, передает «МедикФорум».