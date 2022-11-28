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31 минуту назад

Найдена связь между использованием вейпа и кариесом

РИА "ФедералПресс"

«У людей, которые курят вейпы, чаще развивается «кариес зубов», который в серьезных случаях может потребовать удаления зубов», – сообщает Татьяна Захарова.

Найдена связь между использованием вейпа и кариесом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Согласно исследованию, 79% людей, обращавшихся в стоматологию с кариесом, использовали вейпы или электронные сигареты.

Отмечается, что одной из причин образования кариеса является жидкость, которую вдыхают во время испарения при нагреве. Она оседает на зубах и портит их. Еще одна причина – образование сухости во рту во время использования вейпов. Это способствует размножению вызывающих кариес бактерий, передает «МедикФорум».

Ранее «360» писал, что друзья умершего после курения вейпа подростка рассказали подробности происшествия.

Новости,Татьяна Захарова,
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