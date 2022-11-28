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1 час назад

Врач Кубес назвал незаметные симптомы самого стремительного вида рака

Диана Товсепова

В интервью для Express.co.uk доктор Иржи Кубес, медицинский директор ведущего центра лечения рака Центра протонной терапии, рассказал о малоизвестных симптомах одного из самых стремительных видов рака.

Названы незаметные симптомы самого стремительного вида рака
Фото: PxherePxhere

По словам врача, одним из самых стремительных видов рака считается рак головы и шеи.

Ранняя диагностика болезни может дать больше шансов победить ее. Поэтому важно заметить ранние симптомы, которые можно легко спутать с симптомами других распространенных заболеваний.

По словам Кубес, одним из «менее известных» симптомов, о котором следует знать, является постоянная боль в горле, которая длится более двух недель.

Другие симптомы рака головы и шеи: воспаленные десны, язвы и боль в зубах.

"Контрольным признаком" рака головы и шеи врач назвал "белые или красные пятна во рту".

"Другой распространенный ранний симптом — это постоянная заложенность ушей или постоянная боль в ухе...

И припухлость в части шеи или некоторое сопротивление при прикосновении к части шеи также могут быть индикатором", — отмечает врач.

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