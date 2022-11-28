Россиянам раскрыли, как преодолеть “барическую гору”

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1 час назад

Терапевт Ярцева рассказала, как справиться с метеочувствительностью

Мира Маркина

Барическая гора – это резкое повышение атмосферного давления до пиковых значений (765 миллиметров ртутного столба). В такие периоды наблюдается ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей. Кто еще может столкнуться с неприятными симптомами на этой неделе и как с ними справиться, “Слову и делу” рассказала терапевт Ирина Ярцева.

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Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, “барическая гора” повлияет на самочувствие тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания (например, гипертония), маломобильных россиян, а также людей с лишним весом и вредными привычками. Их сосуды ломкие и негативно реагируют на изменения в атмосфере, подчеркивает терапевт.

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В качестве профилактики врач рекомендует умеренные физические нагрузки, а также скандинавскую ходьбу.

“Движение тренирует сосуды и готовит к изменениям давления. (...) Скандинавская ходьба подключает малый круг кровообращения, а также включает все группы мышц”, — объясняет терапевт.

Преодолеть “барическую гору” будет непросто и тем, кто находится в состоянии стресса, а также чрезмерно эмоционален. Им врач советует в первую очередь стремиться к психоэмоциональному комфорту. Например, не акцентировать внимание на изменениях в атмосфере, метеочувствительности.

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