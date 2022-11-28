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1 час назад

Daily Mail: В Мексике впервые родилась девочка с хвостом

Мира Маркина

В мексиканском штате Нуэво-Леон родилась девочка с хвостом. Историю необычной малышки опубликовало издание Daily Mail. Также случай был описан на страницах медицинского издания Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

В Мексике родилась девочка с редкой патологией копчика
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Девочка родилась в одной из сельских больниц. Беременность у ее молодой мамы была второй и протекала без осложнений, хотя малышка появилась на свет в результате кесарева сечения. Каким же было удивление акушера и врачей, когда они заметили у новорожденной хвост длиной 5,7 сантиметра.

Хвост рос из копчика ребенка, основание которого оказалось немного сдвинуто. Он был покрыт кожей и волосами, имел чувствительность.

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Когда малышке исполнилось два месяца, ее вновь показали врачам. Те отметили, что с момента рождения хвост немного вырос. Отросток было решено удалить. Операцию провели под местным наркозом, маленькую пациентку и ее маму выписали в тот же день.

Когда хвост препарировали, выяснилось, что в нем не было костей, но обнаружились кровеносные сосуды, нервы и мышечная ткань. Поэтому данный отросток назвали “настоящим” хвостом. Псевдохвосты появляются в результате опухолевого заболевания или проблем со спиной.

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