В Мексике родилась девочка с редкой патологией копчика

В мексиканском штате Нуэво-Леон родилась девочка с хвостом. Историю необычной малышки опубликовало издание Daily Mail. Также случай был описан на страницах медицинского издания Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

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Девочка родилась в одной из сельских больниц. Беременность у ее молодой мамы была второй и протекала без осложнений, хотя малышка появилась на свет в результате кесарева сечения. Каким же было удивление акушера и врачей, когда они заметили у новорожденной хвост длиной 5,7 сантиметра.

Хвост рос из копчика ребенка, основание которого оказалось немного сдвинуто. Он был покрыт кожей и волосами, имел чувствительность.

Когда малышке исполнилось два месяца, ее вновь показали врачам. Те отметили, что с момента рождения хвост немного вырос. Отросток было решено удалить. Операцию провели под местным наркозом, маленькую пациентку и ее маму выписали в тот же день.

Когда хвост препарировали, выяснилось, что в нем не было костей, но обнаружились кровеносные сосуды, нервы и мышечная ткань. Поэтому данный отросток назвали “настоящим” хвостом. Псевдохвосты появляются в результате опухолевого заболевания или проблем со спиной.

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