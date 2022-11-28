Врач развеяла миф о пользе шарфа при боли в горле

Врач-терапевт Оксана Булгакова рассказала, что при простуде или ангине бесполезно заматывать горло теплым шарфом. Об этом сообщает News.ru.

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По ее словам, данное средство не борется с инфекцией, а дает лишь иллюзию улучшения состояния.

"В квартире вы горло не застудите повторно, если, конечно, не жить зимой на балконе. Сходите к врачу и не тратьте время и деньги на ерунду. В тепле микробы не погибают, а размножаются еще активнее. То же самое с гайморитом или насморком – никаких прогревов вареными яйцами", – рассказала врач.

Булгакова добавила, что при простуде рекомендуется пить больше теплой воды. По ее словам, жидкость помогает выводить из организма токсины и лекарства.