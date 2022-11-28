Перечислены лучшие упражнения для долголетия пожилых людей

Не только наследственность влияет на то, сколько вы проживете – убеждена эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале медик перечислила необходимые для пожилых людей физические упражнения.

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Эксперт поделилась, что испытывает разочарование от нежелания пациентов старше 60 лет заниматься физкультурой.

“Понимаю их опасения. Координация движений уже не та, суставы менее гибкие. Но физическая активность в умеренных дозах необходима”, — подчеркнула врач.

Однако медик не призывает ставить рекорды. По ее мнению, пожилым женщинам для поддержания здоровья и долголетия можно заняться скандинавской ходьбой, йогой, плаванием и гимнастикой цигун. На физические упражнения достаточно уделять не более 20 минут ежедневно, отметила Павлова.

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