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2 часа назад

Эндокринолог Павлова перечислила физические упражнения для долголетия пожилых людей

Мира Маркина

Не только наследственность влияет на то, сколько вы проживете – убеждена эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале медик перечислила необходимые для пожилых людей физические упражнения.

Перечислены лучшие упражнения для долголетия пожилых людей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт поделилась, что испытывает разочарование от нежелания пациентов старше 60 лет заниматься физкультурой.

“Понимаю их опасения. Координация движений уже не та, суставы менее гибкие. Но физическая активность в умеренных дозах необходима”, — подчеркнула врач.

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Однако медик не призывает ставить рекорды. По ее мнению, пожилым женщинам для поддержания здоровья и долголетия можно заняться скандинавской ходьбой, йогой, плаванием и гимнастикой цигун. На физические упражнения достаточно уделять не более 20 минут ежедневно, отметила Павлова.

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