Диетолог назвал улучшающие пищеварение продукты

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты улучшают работу пищеварительной системы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам медика, стоит добавить в рацион три группы продуктов. Первая — это пробиотические продукты, то есть кисломолочные. Врач порекомендовал два раза в день пить кефир, ряженку или простоквашу, чтобы нормализовать количество бактерий в организме.
Еще одна важная для работы ЖКТ группа — пребиотики. Они нужны для "подкормки" микрофлоры кишечника. К таким продуктам относятся овсянка, гречка и хлеб. Они также снижают кислотность желудка.
В качестве последней группы диетолог назвал ферментообразующие приправы — лук, чеснок, куркуму, перец и жгучий перец. Они облегчают процесс пищеварения, стимулируют выработку пищеварительных соков и помогают выводить желчь.