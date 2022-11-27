Диетолог назвал улучшающие пищеварение продукты

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты улучшают работу пищеварительной системы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: pxhere.com pxhere.com

По словам медика, стоит добавить в рацион три группы продуктов. Первая — это пробиотические продукты, то есть кисломолочные. Врач порекомендовал два раза в день пить кефир, ряженку или простоквашу, чтобы нормализовать количество бактерий в организме.

Еще одна важная для работы ЖКТ группа — пребиотики. Они нужны для "подкормки" микрофлоры кишечника. К таким продуктам относятся овсянка, гречка и хлеб. Они также снижают кислотность желудка.