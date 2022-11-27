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1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал улучшающие пищеварение продукты

Мира Маркина

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты улучшают работу пищеварительной системы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Диетолог назвал улучшающие пищеварение продукты
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, стоит добавить в рацион три группы продуктов. Первая — это пробиотические продукты, то есть кисломолочные. Врач порекомендовал два раза в день пить кефир, ряженку или простоквашу, чтобы нормализовать количество бактерий в организме.

Еще одна важная для работы ЖКТ группа — пребиотики. Они нужны для "подкормки" микрофлоры кишечника. К таким продуктам относятся овсянка, гречка и хлеб. Они также снижают кислотность желудка.

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В качестве последней группы диетолог назвал ферментообразующие приправы — лук, чеснок, куркуму, перец и жгучий перец. Они облегчают процесс пищеварения, стимулируют выработку пищеварительных соков и помогают выводить желчь.

Ранее врач назвал причину ночных кошмаров.

Новости,Михаил Гинзбург,
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