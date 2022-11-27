Заменители сахара не повышают риски развития онкозаболеваний

Давно известно, что чрезмерное употребление продуктов, содержащих сахар, может стать причиной целого ряда хронических тяжелых заболеваний. Поэтому люди, которые имеют проблемы со здоровьем, зачастую для подслащивания продуктов используют сахарозаменители.
Американские ученые из Университета Вашингтона провели любопытное исследование с целью установить, может ли включение в рацион на постоянной основе заменителей сахара влиять на риски возникновения онкологических заболеваний. Результатами своих наблюдений специалисты поделились с редакцией издания Nutrients.
Научные работники изучили данные почти 70 тыс. американцев, собранные в ходе проведения Национального обследования здоровья и питания в разные временные отрезки. Проанализировав сведения, ученые выяснили, что употребление сахарозаменителей практически не влияет на опасность возникновения онкологии. А некоторые категории людей, которые имели привычку использовать такой подсластитель, как сахарин, напротив, оказались менее подвержены раковым заболеваниям.
Ученые также отметили, что вероятность развития раковых опухолей зависит от множества факторов, в числе которых пол, возраст, расовая принадлежность, наличие лишнего веса, уровень физической активности и склонность к пагубным пристрастиям.
Материал имеет информационный характер и не заменяет консультации специалистов.