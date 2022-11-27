Как кефир воздействует на организм

Исследователи выяснили, что употребление кисломолочного продукта способствует улучшению работы кишечника и очищению организма от шлаков.

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Специалисты рассказали редакции издания «Гродно 24», что кефир является классическим пробиотиком. Он содержит лактобактерии, которые укрепляют иммунитет и помогают вывести из организма вредные элементы. Эти полезные бактерии не дают размножаться другим бактериям, которые вырабатывают много токсинов и могут стать причиной отравлений и воспалений.