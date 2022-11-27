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1 час назад

Учёные рассказали, как кефир воздействует на организм

Волгоградская правда

Исследователи выяснили, что употребление кисломолочного продукта способствует улучшению работы кишечника и очищению организма от шлаков.

Как кефир воздействует на организм
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты рассказали редакции издания «Гродно 24», что кефир является классическим пробиотиком. Он содержит лактобактерии, которые укрепляют иммунитет и помогают вывести из организма вредные элементы. Эти полезные бактерии не дают размножаться другим бактериям, которые вырабатывают много токсинов и могут стать причиной отравлений и воспалений.

Однако, несмотря на все полезные свойства кефира, есть люди, которым оно противопоказан. Прежде всего, это больные, страдающие язвой желудка, панкреатитом и гастритом.

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