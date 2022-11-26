Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
25 минут назад

Врач назвал пивной живот возможной причиной ранней смерти

Lenta.ru

Нутрициолог Андрей Королев заявил, что пивной живот может стать смертельно опасным для человека, если его объем превышает 100 сантиметров. Об этом врач рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Пивной живот назван причиной ранней смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Жир в районе живота называется висцеральным. Он окружает внутренние органы и со временем начинает влиять на гормоны, которые регулируют аппетит, настроение, а также повышает уровень кортизола — гормона стресса. Когда нужно беспокоиться? Если объем живота начинает превышать 100 сантиметров. После преодоления этого порога риск заболеваний и ранней смерти, по статистике, значительно возрастает», — обрисовал возможную причину для опасений Королев.

Чтобы избавиться от пивного живота, врач посоветовал соблюдать сбалансированную диету с дефицитом калорий. Он также назвал ограничительные и низкокалорийные диеты малоэффективными, так как они замедляют обмен веществ и препятствуют похудению.

Королев посоветовал включить в рацион продукты, содержащие полезные жиры: орехи, рыбу и авокадо. Он также рекомендовал сократить потребление быстрых углеводов — выпечки, соков и газированных напитков, а также продуктов, содержащих трансжиры, таких как торты, мороженое и жареное.

По мнению нутрициолога, увеличение количества белка в рационе позволит сократить потребность в нездоровой пище, а в сочетании с физическими упражнениями поспособствует росту мышечной массы и ускорению обмена веществ. Королев также посоветовал избегать «обезжиренных» продуктов, так как в их состав обычно входит много крахмала и сахара.

Новости,Андрей Королев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители