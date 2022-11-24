Врачи излечили американку от рака легкого в день его обнаружения

Жительница Техаса вылечилась от рака легких всего через несколько часов после постановки диагноза. Об уникальном случае сообщает Daily Mail.

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61-летняя Эйприл Будро ежегодно проходила компьютерную томографию после того, как уже трижды пережила рак: две лимфомы Ходжкина в 1980-х и рак груди в 2002 году.

На одном из плановых осмотров в январе 2022 года у нее обнаружили узелок в правом легком. Дальнейшие анализы показали, что у нее очень ранняя стадия рака легких. Врачи уже сделали ей местную анестезию для биопсии, а потому решили сразу же прооперировать.

Используя ультратонкий катетер с роботизированным управлением, они смогли сделать крошечные разрезы и вытащить опухоль. Три дня спустя пациентка вернулась к нормальной жизни. Единственным симптомом было небольшое затруднение дыхания, которое женщина списала на возраст.

Теперь пациентка проходит компьютерную томографию раз в шесть месяцев, и у нее не обнаружили новых признаков рака.