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1 час назад

Врачи излечили американку от рака легкого в день его обнаружения

Газета.Ru

Жительница Техаса вылечилась от рака легких всего через несколько часов после постановки диагноза. Об уникальном случае сообщает Daily Mail.

Врачи излечили американку от рака легкого в день его обнаружения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

61-летняя Эйприл Будро ежегодно проходила компьютерную томографию после того, как уже трижды пережила рак: две лимфомы Ходжкина в 1980-х и рак груди в 2002 году.

На одном из плановых осмотров в январе 2022 года у нее обнаружили узелок в правом легком. Дальнейшие анализы показали, что у нее очень ранняя стадия рака легких. Врачи уже сделали ей местную анестезию для биопсии, а потому решили сразу же прооперировать.

Используя ультратонкий катетер с роботизированным управлением, они смогли сделать крошечные разрезы и вытащить опухоль. Три дня спустя пациентка вернулась к нормальной жизни. Единственным симптомом было небольшое затруднение дыхания, которое женщина списала на возраст.

Теперь пациентка проходит компьютерную томографию раз в шесть месяцев, и у нее не обнаружили новых признаков рака.

Этот случай подчеркивает важность регулярного скрининга на рак легких у курильщиков. Хотя люди, которые никогда не курили, могут заболеть раком легких, курение становится причиной в 72% случаев.

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