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6 часов назад

В США мать годами придумывала сыну диагнозы, из-за чего у него стали выпадать волосы

Газета.Ru

В Оклахоме, США, мать выдумывала несуществующие болезни своего ребенка, в результате чего его несколько раз госпитализировали. Об этом сообщает Mirror.

Мать годами придумывала сыну диагнозы, из-за чего у него стали выпадать волосы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После развода со своим мужем в 2012 году Кейси Киз начала придумывать диагнозы своему сыну, которому на тот момент было три года.

Врачи проводили лечение на основе заявлений матери. Это привело к тому, что в какой-то момент ребенка полностью перевели на парентеральное, то есть внутривенное, питание.

Киз кормила мальчика жидкими смесями на протяжении почти четырех лет, при этом она не добавляла внутрь никаких витаминов. В результате ребенок был госпитализирован из-за недоедания, выпадения волос и других последствий.

Женщина также не следила за гигиеной ребенка, вследствие чего он был госпитализирован второй раз из-за бактериальных инфекций.

Присяжные, которые несколько раз не могли прийти к единогласному решению, признали Киз виновной.

Ранее в США приговорили к пожизненному заключению мать-веганку, которая заморила своего ребенка голодом.

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