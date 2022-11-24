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6 часов назад

Сомнолог Царева объяснила, почему сон на животе чреват Альцгеймером

Мира Маркина

Сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснила, почему спать на животе опасно.

Сомнолог объяснила, почему сон на животе чреват Альцгеймером
Фото: UnsplashUnsplash

"Самая неполезная поза — это на животе. Потому что там со всех сторон плохо — и со стороны вывода продуктов обмена из мозга, скорость прекращается, они накапливаются, болезнь Альцгеймера вызывают и всё такое. Шея в неправильном положении, всё болит потом — и шея, и голова",

– пояснила эксперт.

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Вместе с тем Царева также добавила, что спать на спине опасно людям, склонным к храпу – язык западает назад и может спровоцировать остановку дыхания.

По словам медика, самой оптимальной позой является сон на боку.

"Если рассматривать с точки зрения долгожительства, то самая полезная поза — на боку. Для здоровых людей нет разницы, на каком, а для тех, у кого проблемы с сердцем, — есть".

В заключение Царева добавила, что люди, которые спят плохо или нерегулярно, начинают хуже выглядеть.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сомнолог Черкасова рассказала о связи недосыпа и диабета.

Новости,Елена Царева,
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