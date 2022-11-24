Сомнолог объяснила, почему сон на животе чреват Альцгеймером

Сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснила, почему спать на животе опасно.
"Самая неполезная поза — это на животе. Потому что там со всех сторон плохо — и со стороны вывода продуктов обмена из мозга, скорость прекращается, они накапливаются, болезнь Альцгеймера вызывают и всё такое. Шея в неправильном положении, всё болит потом — и шея, и голова",
– пояснила эксперт.
Вместе с тем Царева также добавила, что спать на спине опасно людям, склонным к храпу – язык западает назад и может спровоцировать остановку дыхания.
По словам медика, самой оптимальной позой является сон на боку.
"Если рассматривать с точки зрения долгожительства, то самая полезная поза — на боку. Для здоровых людей нет разницы, на каком, а для тех, у кого проблемы с сердцем, — есть".
В заключение Царева добавила, что люди, которые спят плохо или нерегулярно, начинают хуже выглядеть.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сомнолог Черкасова рассказала о связи недосыпа и диабета.