Сомнолог объяснила, почему сон на животе чреват Альцгеймером

"Самая неполезная поза — это на животе. Потому что там со всех сторон плохо — и со стороны вывода продуктов обмена из мозга, скорость прекращается, они накапливаются, болезнь Альцгеймера вызывают и всё такое. Шея в неправильном положении, всё болит потом — и шея, и голова",