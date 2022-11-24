Диетолог: строгие диеты чреваты "рикошетным" набором веса

"В условиях голода или недостаточного поступления пищи в нашем организме начинают действовать механизмы, направленные на адаптацию к этим неблагоприятным для нас условиям. В результате действия этих механизмов обмен веществ начинает замедляться. Организм как бы настраивается на «энергосберегающий режим», и, соответственно, снижается потребность в энергии, поступающей с пищей. Это приводит к тому, что ранее сбалансированный по энергоценности рацион питания становится избыточным, что может привести к последующему «рикошетному» набору массы тела",