Диетолог: строгие диеты чреваты "рикошетным" набором веса

Диетолог Антонина Стародубова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала об опасности строгих диет и голодания.
"В условиях голода или недостаточного поступления пищи в нашем организме начинают действовать механизмы, направленные на адаптацию к этим неблагоприятным для нас условиям. В результате действия этих механизмов обмен веществ начинает замедляться. Организм как бы настраивается на «энергосберегающий режим», и, соответственно, снижается потребность в энергии, поступающей с пищей. Это приводит к тому, что ранее сбалансированный по энергоценности рацион питания становится избыточным, что может привести к последующему «рикошетному» набору массы тела",
– объяснила медик.
Стародубовала посоветовала поддерживать нормальную массу тела посредством регулярных физических нагрузок и здорового питания. Эксперт подчеркнула, что "чудесных диет" не существует.
"Следует отметить, что работники преимущественно умственного труда, в том числе офисные работники, относятся к группе населения с очень низкой физической активностью. Соответственно, и потребность в энергии у них будет низкая",
– добавила врач.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности полного отказа от мяса.