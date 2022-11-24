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3 часа назад

Диетолог Стародубова предупредила о риске "рикошетного" набора веса после строгих диет

Мира Маркина

Диетолог Антонина Стародубова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала об опасности строгих диет и голодания.

Диетолог: строгие диеты чреваты "рикошетным" набором веса
Фото: UnsplashUnsplash

"В условиях голода или недостаточного поступления пищи в нашем организме начинают действовать механизмы, направленные на адаптацию к этим неблагоприятным для нас условиям. В результате действия этих механизмов обмен веществ начинает замедляться. Организм как бы настраивается на «энергосберегающий режим», и, соответственно, снижается потребность в энергии, поступающей с пищей. Это приводит к тому, что ранее сбалансированный по энергоценности рацион питания становится избыточным, что может привести к последующему «рикошетному» набору массы тела",

– объяснила медик.

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Стародубовала посоветовала поддерживать нормальную массу тела посредством регулярных физических нагрузок и здорового питания. Эксперт подчеркнула, что "чудесных диет" не существует.

"Следует отметить, что работники преимущественно умственного труда, в том числе офисные работники, относятся к группе населения с очень низкой физической активностью. Соответственно, и потребность в энергии у них будет низкая",

– добавила врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности полного отказа от мяса.

Новости,Антонина Стародубова,
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