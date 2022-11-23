Самая ядовитая рыба укусила женщину прямо во время медового месяца

27-летняя Эми Томсон стала жертвой одной из самых ядовитых рыб во время своего свадебного путешествия на Маврикий.

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У британской пары Томсон медовый месяц на Маврикие превратился в ад, когда они столкнулись с ядовитой рыбой. Так, во время подводного купания Эми укусила бородавчатка — одна из самых ядовитых рыб в мире.

Женщина рассказала, что пережила самую «сильную» боль, которую она когда-либо испытывала в своей жизни, а затем ее стопа вдвое увеличилась в размере.

Затем ее отправили в больницу, где она провела ночь. В больнице ей сделали капельницу и дали обезболивающее, а затем сделали надрез, откуда выдавили яд.

Правда последствия укуса длятся уже два месяца. Женщина все еще пьет антибиотики и обезболивающие.