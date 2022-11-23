Врачи назвали снижающий давление дешевый продукт

«Свекла невероятно полезна для здоровья кишечника. Она содержит такие соединения, как пектин и пектиновые олигосахариды, которые, как было показано, приносят пользу микробиоте кишечника, а это означает, что они питают «хорошие» бактерии. Другие соединения, обнаруженные в свекле, такие как беталаины и фенолы, могут повысить уровень жирных кислот с короткой цепью в кишечнике. Это может уменьшить воспаление, укрепить кишечный барьер и многое другое. Только не волнуйтесь, если они окрашивают ваш кал в красный цвет, это связано с бетацианином», — объяснила Аня Розен, практикующий врач функциональной медицины и основатель клиники Birchwell.