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9 часов назад

Врачи-диетологи Вестерн и Розен назвали снижающий давление дешевый продукт

Врачи-диетологи Шеннон Вестерн и Аня Розен рассказали, что свекла оказывает уникальное влияние на артериальное давление, благодаря содержанию калия и нитратов.

Врачи назвали снижающий давление дешевый продукт
Фото: PxherePxhere

Британский диетолог Шеннон Вестерн объяснила полезные свойства свеклы:

«Было обнаружено, что свекла снижает кровяное давление у тех, кто пьет свекольный сок. Это связано с нитратами в свекле. Влияние свекольного сока на артериальное давление сохраняется до трех месяцев после прекращения его употребления. Выпивая свекольный сок, мы можем употребить побольше продукта, чем если бы ели ее».

По словам врача, свекла содержит специфические волокна, которые питают микробиом. ТИзвестно, что эти волокна действуют как пребиотики , которые увеличивают количество и разнообразие наших полезных бактерий. Фактически, некоторые исследования показывают, что пребиотики могут усиливать действие пробиотиков — «хороших бактерий» — на здоровье кишечника.

«Свекла невероятно полезна для здоровья кишечника. Она содержит такие соединения, как пектин и пектиновые олигосахариды, которые, как было показано, приносят пользу микробиоте кишечника, а это означает, что они питают «хорошие» бактерии. Другие соединения, обнаруженные в свекле, такие как беталаины и фенолы, могут повысить уровень жирных кислот с короткой цепью в кишечнике. Это может уменьшить воспаление, укрепить кишечный барьер и многое другое. Только не волнуйтесь, если они окрашивают ваш кал в красный цвет, это связано с бетацианином», — объяснила Аня Розен, практикующий врач функциональной медицины и основатель клиники Birchwell.

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