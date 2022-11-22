Кардиолог объяснила, что делать в первые минуты гипертонического криза

Гипертония у россиян встречается часто, и большинству пациентов назначаются препараты для поддержания нормального давления. Однако от резких скачков показателей все равно никто не застрахован. Так, резкое увеличение артериального давления более, чем на на 40 мм рт. ст. от исходного называют гипертоническим криз. Важно знать, что делать при его возникновении. Об этом рассказала Наталия Золотарева, врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-клиники».

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По словам врача, в некоторых случаях гипертонический криз специалиста может привести значительному ухудшению самочувствия, вместе с поражением почек, печени и сердца.

По этой причине очень важно своевременно обратить внимание на симптомы. В первую очередь, это тошнота, головная боль, головокружение, бледность или гиперемия (переполнение кровью сосудов) лица.

В этой ситуации кардиолог советует лечь или сесть, успокоиться, приняв успокаивающий препарат, опустить в горячую воду ноги и руки. По словам врача, можно положить таблетку каптоприла 25 мг под язык.

В случае, если за час ситуация не улучшится, то больше не надо ждать, что само пройдет, а вызвать скорую помощь.

В некоторых ситуациях вызывать скорую нужно сразу, ничего не ожидая. Например, если у больного замечено учащенное сердцебиение, вместе с одышкой, спутанностью сознания и заторможенностью в движениях. Среди таки симптомов врач также назвала нарушение зрения или кровоизлияние из глаз, боль в сердце и неспособность симметрично улыбнуться.