Врач предупредила о скрытой опасности контактных линз

Использование контактных линз без консультации с врачом-офтальмологом может привести к ряду негативных последствий. Об этом рассказала aif.ru врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

По словам специалиста, достаточно часто при использовании контактных линз можно столкнуться с конъюнктивитом. Заболевание проявляется из-за использования воздухонепроницаемых, грязных линз. При ношении грязных или рваных линз также может возникнуть эрозия роговицы – если под линзу в процессе снятия или надевания попало инородное тело и случайно травмировало глаз. Длительное же использование слабо проницаемых для воздуха контактных линз может закончиться разрастанием в роговице кровеносных сосудов – неоваскуляризацией.

Сюняева рекомендует учитывать ряд нюансов, чтобы не навредить глазам при использовании контактных линз. Для начала офтальмолог рекомендует проконсультироваться со специалистом, который поможет в их подборе – оценит остроту зрения, состояние век и роговицы. В ходе приема также врач проведет исследование глазного дна и определит нуждающаяся в коррекции патологию – близорукость или дальнозоркость.