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6 часов назад

Офтальмолог Сюняева предупредила о скрытой опасности контактных линз

Мира Маркина

Использование контактных линз без консультации с врачом-офтальмологом может привести к ряду негативных последствий. Об этом рассказала aif.ru врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

Врач предупредила о скрытой опасности контактных линз
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, достаточно часто при использовании контактных линз можно столкнуться с конъюнктивитом. Заболевание проявляется из-за использования воздухонепроницаемых, грязных линз. При ношении грязных или рваных линз также может возникнуть эрозия роговицы – если под линзу в процессе снятия или надевания попало инородное тело и случайно травмировало глаз. Длительное же использование слабо проницаемых для воздуха контактных линз может закончиться разрастанием в роговице кровеносных сосудов – неоваскуляризацией.

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Сюняева рекомендует учитывать ряд нюансов, чтобы не навредить глазам при использовании контактных линз. Для начала офтальмолог рекомендует проконсультироваться со специалистом, который поможет в их подборе – оценит остроту зрения, состояние век и роговицы. В ходе приема также врач проведет исследование глазного дна и определит нуждающаяся в коррекции патологию – близорукость или дальнозоркость.

Отдельно офтальмолог отметила, что перед использованием линз следует ознакомиться с инструкцией к ним и не пренебрегать обработкой рук перед их установкой.

Ранее «Рамблер» сообщил, что медики назвали фактор, ускоряющий старение глаз.

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