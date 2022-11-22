Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
8 часов назад

Медики назвали фактор, ускоряющий старение глаз

Мира Маркина

Постоянный стресс повышает внутриглазное давление, которое провоцирует старение глаз. Об этом сообщают ученые из Калифорнийского университета в исследовании, которое опубликовано в журнале Aging Cell.

Назван фактор, ускоряющий старение глаз
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Специалисты исследовали зрительный нерв глаза молодой мыши, у которой было нормальное внутриглазное давление. В головке нейрона, как подчеркнули ученые, не было никаких признаков старения. Однако в зрительных нервах старых животных наблюдалась значительная секторальная потеря аксонов, сходная с фенотипом, обычно наблюдаемым у пациентов с глаукомой.

Согласно выводам ученых, это связано со стрессом и повышением давления в глазах. Давление провоцирует изменения нейронов сетчатки, аналогичные естественному старению. В долгосрочной перспективе это может привести к возникновению ряда глазных заболеваний, в том числе глаукомы.

Врач Мясников рассказал, чем опасны мушки перед глазами

В будущих работах исследователи продолжат изучать влияние давления на состояние клеток сетчатки глаза.

Ранее «Рамблер» писал, что иммунолог раскрыла болезни, о которых говорят мешки под глазами.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители