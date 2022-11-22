Назван фактор, ускоряющий старение глаз

Постоянный стресс повышает внутриглазное давление, которое провоцирует старение глаз. Об этом сообщают ученые из Калифорнийского университета в исследовании, которое опубликовано в журнале Aging Cell.

Специалисты исследовали зрительный нерв глаза молодой мыши, у которой было нормальное внутриглазное давление. В головке нейрона, как подчеркнули ученые, не было никаких признаков старения. Однако в зрительных нервах старых животных наблюдалась значительная секторальная потеря аксонов, сходная с фенотипом, обычно наблюдаемым у пациентов с глаукомой.

Согласно выводам ученых, это связано со стрессом и повышением давления в глазах. Давление провоцирует изменения нейронов сетчатки, аналогичные естественному старению. В долгосрочной перспективе это может привести к возникновению ряда глазных заболеваний, в том числе глаукомы.