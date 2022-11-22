Уролог раскрыл доступные способы для усиления потенции

После определенного возраста у многих мужчин начинаются проблемы с потенцией. Врач-уролог Роуленд Рис рассказал, что решить эту проблему поможет коррекция образа жизни. Об этом сообщает издание The Sun.
По словам медика, даже если проблемы с эрекцией носят эпизодический характер, они могут крайне негативно отразиться на самооценке мужчины.
В первую очередь для усиления потенции уролог рекомендовал следить за весом и сбалансированно питаться, чтобы снизить риск ожирения. Кроме того, Рис советует не пренебрегать спортом: разнообразные физически нагрузки снижают уровень стресса, тревоги, а также помогают поддерживать оптимальный вес. Все это в конечном счете положительно влияет на эрекцию.
Нередко с проблемами в постели сталкиваются мужчины, налегающие на алкоголь. Уролог отметил, что для сохранения хорошей потенции необходимо выпивать не более 14 единиц спиртосодержащих напитков в неделю (это шесть кружек пива средней крепости). Помимо прочего, Рис также напомнил, что потенцию ухудшает курение.
В заключение врач добавил, что если проблемы с потенцией возникают регулярно, нужно обратиться к врачу. Порой эректильная дисфункция сигнализирует о куда более серьезных заболеваниях.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что уролог напомнил, какие привычки приводят к импотенции.