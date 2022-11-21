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9 часов назад

Врач Мясников назвал приводящие к импотенции лекарства

Мира Маркина

Кардиолог Александр Мясников рассказал, какие препараты могут привести к импотенции. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач назвал приводящие к импотенции лекарства
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, появление эректильной дисфункции провоцирует прием лекарств от гипертонии, а также мочегонные препараты и бета-блокаторы.

Кроме того, Мясников добавил, что импотенцию провоцирует и сама гипертония.

Уролог напомнил, какие привычки приводят к импотенции

Ранее врач Абакумов назвал неочевидные причины проблем в сексе. Снижение сексуального желания может быть связано с тем, что партнеры спят под одним одеялом и начинают одинаково пахнуть.

Новости,Александр Мясников,
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