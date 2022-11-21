Врач назвал приводящие к импотенции лекарства

Кардиолог Александр Мясников рассказал, какие препараты могут привести к импотенции. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По словам медика, появление эректильной дисфункции провоцирует прием лекарств от гипертонии, а также мочегонные препараты и бета-блокаторы.
Кроме того, Мясников добавил, что импотенцию провоцирует и сама гипертония.
Ранее врач Абакумов назвал неочевидные причины проблем в сексе. Снижение сексуального желания может быть связано с тем, что партнеры спят под одним одеялом и начинают одинаково пахнуть.