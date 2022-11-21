Врач назвал приводящие к импотенции лекарства

Кардиолог Александр Мясников рассказал, какие препараты могут привести к импотенции. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

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По словам медика, появление эректильной дисфункции провоцирует прием лекарств от гипертонии, а также мочегонные препараты и бета-блокаторы.

Кроме того, Мясников добавил, что импотенцию провоцирует и сама гипертония.