Россиянам назвали основные провоцирующие мигрень факторы

Спровоцировать мигрень может употребление красного вина, шампанского и кофе, объяснила врач-невролог клиники «Семейная» Наталья Кузьменко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам основные факторы, провоцирующие приступы головной боли.

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По словам Кузьменко, в медицине нет единого мнения о механизме возникновения мигрени, но наиболее распространенной версией считается, что в основе мигренозной боли лежит нейрогенное воспаление и вторичное расширение сосудов. Зачастую заболевание носит наследственный характер, при этом чаще от приступов заболевания страдают женщины, добавила невролог.

Кузьменко отметила, что распознать мигрень можно по характерным признакам. Самым ярким из них она назвала выраженную пульсирующую боль с одной стороны головы, которая усиливается при любой физической активности. Также болевой синдром при мигрени обычно сопровождается тошнотой, рвотой, звуко- и светобоязнью. Приступ может длиться от 4 до 72 часов.

Чтобы ослабить или уменьшить болевые приступы, необходимо придерживаться профилактических мер, продолжила невролог. По ее словам, избавление от мигрени — сложная задача, которая требует не только медикаментозного лечения, но и оптимизации образа жизни.